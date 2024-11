Câmara de Cantanhede avança com requalificação de escola secundária na Tocha

A Câmara de Cantanhede aprovou a abertura do concurso público para requalificar e modernizar a Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar, na Tocha, num investimento de 4,5 milhões de euros, afirmou hoje o município.

A intervenção envolve “os cinco edifícios do complexo escolar” e terá um prazo de execução de quase dois anos, afirmou a Câmara de Cantanhede, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A empreitada vai ser feita sem que haja partilha do espaço de obra, estando previsto que a intervenção em cada edifício seja feita “de forma faseada”, aclarou.

“Durante cada uma das fases serão criadas soluções alternativas para que as aulas possam decorrer em condições de utilização capazes de responder às necessidades de segurança e conforto da comunidade escolar”, acrescentou o município.

De acordo com a nota, a prioridade de requalificação da escola era dada como urgente no acordo entre Governo e Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

A Câmara de Cantanhede salientou que tem feito um “forte investimento” na área da educação, recordando a obra já em curso na Escola Secundária Lima-de-Faria, num investimento superior a 11,3 milhões de euros.

O projeto para a escola na Tocha “adota medidas com vista à valorização ambiental e à promoção da eficiência energética, avançando com soluções que asseguram um resultado obrigatório em termos de redução do consumo de energia, com elevados padrões de eficiência energética e térmica do edificado, pelo revestimento de cobertura e fachadas com isolamento térmico”, realçou.

A empreitada prevê ainda o reforço estrutural dos edifícios face à avaliação da vulnerabilidade sísmica da escola.

A Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar poderá vir a acolher um máximo de 728 alunos, referiu.