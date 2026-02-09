O município de Cantanhede e a Junta de Freguesia de Cadima informaram que a rua Cónego Moisés Nora (junto ao largo de Guímera) se encontra temporariamente fechada ao trânsito,por motivos de segurança e por forma a salvaguardar a integridade de todos os residentes, automobilistas e peões.

Durante o período de interdição de circulação, , a autarquia solicita que “todos os utilizadores da via adotem percursos alternativos (Via Aljuriça – Rua Prof Aloísio M. Andrade ou via EN 335 rotunda PapaLuas – rua Feira dos 13)”.