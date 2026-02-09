diario as beiras
Cantanhede

Câmara de Cantanhede anuncia interdição temporária de circulação na rua Cónego Moisés Nora

09 de fevereiro de 2026 às 13 h01
0 comentário(s)
O município de Cantanhede e a Junta de Freguesia de Cadima informaram que a rua Cónego Moisés Nora (junto ao largo de Guímera) se encontra temporariamente fechada ao trânsito,por motivos de segurança e por forma a salvaguardar a integridade de todos os residentes, automobilistas e peões.
Durante o período de interdição de circulação, , a autarquia solicita que “todos os utilizadores da via adotem percursos alternativos (Via Aljuriça – Rua Prof Aloísio M. Andrade ou via EN 335 rotunda PapaLuas – rua Feira dos 13)”.
“Uma atenção especial aos utentes, familiares e colaboradores do Centro Social e Paroquial de Cadima, recomendando que planeiem antecipadamente o seu trajeto, considerando desvios e tempos adicionais de deslocação. Que sejam respeitadas todas as indicações de sinalização temporária e orientações das autoridades no local”, apontam.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de fevereiro

Caldas de Penacova sem perspetiva de retomar produção face a acesso cortado
09 de fevereiro

Escola de bombeiros alerta para a necessidade de preparação para uma catástrofe
09 de fevereiro

Associação de Municípios manifesta “disponibilidade para colaborar” com Presidente eleito
09 de fevereiro

Chuva persistente vai continuar nos próximos dias sobretudo no Norte e Centro

Cantanhede

Cantanhede
09 de fevereiro às 13h01

Câmara de Cantanhede anuncia interdição temporária de circulação na rua Cónego Moisés Nora

0 comentário(s)
Cantanhede
08 de fevereiro às 20h45

Resultado final das Eleições Presidenciais no concelho de Cantanhede

0 comentário(s)
CantanhedeRegião Centro
04 de fevereiro às 13h14

Cantanhede aumenta recolha de biorresíduos e atinge 250 toneladas em 2025

0 comentário(s)