Câmara da Guarda com resultado líquido positivo de 250 mil euros em 2024

A Câmara da Guarda obteve um resultado líquido no exercício de 2024 de 250 mil euros, de acordo com a prestação de contas aprovada, hoje, por maioria, na reunião quinzenal do executivo.

“É um resultado que nos orgulha em termos políticos e técnicos. Em 2024, a Câmara da Guarda apostou numa gestão responsável e na captação de fundos europeus para construir um concelho mais coeso e mais moderno”, disse à agência Lusa o presidente do município, Sérgio Costa, no final da sessão privada da Câmara.

O autarca independente destacou “a recuperação de cerca de 1,3 milhões de euros relativamente ao ano de 2023, quando o resultado líquido foi negativo em cerca de um milhão de euros”.

Sérgio Costa adiantou alguns indicadores, como a redução da dívida a fornecedores “em cerca de dois milhões de euros” e o aumento da margem de endividamento do município, que era de 49,8 milhões de euros em 31 de dezembro de 2024.

“De 2022 a esta parte conseguimos fazer uma grande recuperação: passámos de 39,8 milhões de euros de margem de endividamento para 49,8 milhões. São 10 milhões de euros de folga em termos de capacidade de endividamento”.

A Câmara da Guarda tinha, no final de 2024, 4,8 milhões de euros de fundos disponíveis e o prazo médio de pagamentos era de 35 dias.

O presidente da Câmara referiu ainda que a autarquia pagou 13,1 milhões de euros nos últimos seis anos em empréstimos bancários.

“Já pagámos mais do que custa a Alameda da Ti’Jaquina, orçada em 10,5 milhões de euros”, ironizou, numa alusão ao chumbo da oposição à contratação de um empréstimo de 12,5 milhões de euros para a obra.

A oposição absteve-se na votação do relatório de contas de 2024, alegando falta de tempo para analisar este e outros documentos de uma ordem de trabalhos com 41 pontos.

“A lei determina que temos 48 horas para estudar os documentos, dois dias úteis, mas esse tempo não foi cumprido. Dado tratar-se de um assunto que merece alguma ponderação, de estudo, a prestação de contas deveria ter-nos sido enviada na terça ou na quarta-feira da semana passada e não na quinta-feira”, lamentou Carlos Chaves Monteiro, vereador do PSD.

No entanto, o social-democrata não deixou de alertar para o aumento das despesas com a aquisição de bens e serviços, que foi de 29 milhões de euros em 2024, e com o pessoal, de 17 milhões de euros.

Adelaide Campos (PS) também alegou não ter tido condições para estudar “em condições” um relatório com mais de 200 páginas, tendo remetido o debate para a próxima Assembleia Municipal, no dia 23.

Apesar disso, a vereadora socialista constatou que “70 por cento do orçamento da Câmara da Guarda está capturado para despesas correntes e isso faz com que fiquem fortemente comprometidos investimentos que o município tenha que fazer”.