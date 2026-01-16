A Câmara Municipal de Coimbra cortou em 2026 a verba do orçamento do departamento de Cultura e Turismo destinado à “Dinamização e Promoção do Turismo/Grandes Eventos”. A informação está patente no documento do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2026 do executivo municipal (ver pág. 11).

Segundo a informação patente no documento, já aprovado na reunião de câmara com votos a favor do executivo e da vereadora independente (na altura ainda no Chega) Maria Lencastre, e a abstenção dos cinco votos da coligação Juntos Somos Coimbra, há um corte de 22,35% da verba destinada aos grandes eventos face a 2025.

Para 2026, a verba prevista para este item de “Grandes Eventos” é de três milhões e 519 euros. Comparando com o ano passado, há um corte de um milhão e 13 mil euros, visto que a verba destinada foi de quatro milhões e 532 euros.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt