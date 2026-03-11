diario as beiras
CIM Região de CoimbraPenacova

Caldas de Penacova com perda de faturação de 6 milhões de euros por acesso cortado há um mês

10 de março de 2026 às 16 h10
0 comentário(s)
DR

A empresa Caldas de Penacova regista uma perda de faturação de cinco a seis milhões de euros, depois de estar há mais de um mês com acesso à unidade cortado, disse a administração, que espera retomar de forma parcial na próxima semana.

Desde 05 de fevereiro que a produção daquela empresa situada no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, está parada face ao corte do único acesso à unidade, provocado por um deslizamento de terras.

Em declarações à agência Lusa, o administrador da empresa, Urbano Marques, afirmou que a paragem forçada durante “um mês e uma semana” terá levado a uma quebra de faturação de cinco a seis milhões de euros.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de março

Corrida da Mulher de Coimbra realiza-se a 2 de maio
10 de março

Ricardo Rodrigues eleito presidente da ESEC
10 de março

Acidente aparatoso faz dois feridos em Cantanhede
10 de março

ULS de Coimbra alerta para a doença renal crónica que emite poucos alertas

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraPenacova
10 de março às 16h10

Caldas de Penacova com perda de faturação de 6 milhões de euros por acesso cortado há um mês

0 comentário(s)
ArganilCIM Região de Coimbra
10 de março às 14h28

PR: Seguro anuncia em Mourísia que primeira Presidência Aberta será na Região Centro

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo
10 de março às 14h15

Suspeito da autoria de incêndio urbano em Miranda do Corvo detido pela PJ

0 comentário(s)

Penacova

CIM Região de CoimbraPenacova
10 de março às 16h10

Caldas de Penacova com perda de faturação de 6 milhões de euros por acesso cortado há um mês

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
12 de fevereiro às 14h46

Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenacova
11 de fevereiro às 08h41

Escolas de Penacova também estão encerradas hoje

0 comentário(s)