A empresa Caldas de Penacova regista uma perda de faturação de cinco a seis milhões de euros, depois de estar há mais de um mês com acesso à unidade cortado, disse a administração, que espera retomar de forma parcial na próxima semana.

Desde 05 de fevereiro que a produção daquela empresa situada no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, está parada face ao corte do único acesso à unidade, provocado por um deslizamento de terras.

Em declarações à agência Lusa, o administrador da empresa, Urbano Marques, afirmou que a paragem forçada durante “um mês e uma semana” terá levado a uma quebra de faturação de cinco a seis milhões de euros.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS