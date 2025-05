CAE assinala 23 anos de artes, espetáculos e congressos

O Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz inicia este fim de semana as comemorações do 23.º aniversário. Foi um dos primeiros equipamentos municipais deste tipo a serem construídos fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Ao longo de 23 anos, o CAE da Figueira da Foz tem sido palco de espetáculos, de artistas nacionais e estrangeiros, que até 2002 só teriam sido apresentados naquelas duas cidades. E também tem recebido estreias de espetáculos que só depois sobem a palcos de Lisboa, do Porto e de outras cidades.

Além dos espetáculos, as artes tomam, diariamente, conta da programação, com exposições e outros eventos, e também se realizam congressos. Em 23 anos, as atividades realizadas no CAE e promovidas pelo equipamento fora de portas receberam 1,2 milhões de pessoas.

Esta noite, o CAE recebe a apresentação do novo disco de Nena, “Um brinde ao agora”. O espetáculo, com entrada livre e início às 22H30, realiza-se na esplanada exterior.

