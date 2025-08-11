“Bula do Sol” apresentada a 6500 crianças no “Verão com Prevenção”

Cerca de 6500 crianças da região Centro foram abrangidas pelas atividades promovidas no âmbito da campanha “Verão com Prevenção”, do o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

De 16 de julho a 7 de agosto, a campanha de promoção da exposição solar saudável e do diagnóstico precoce do cancro da pele voltou a colocar esta temática no centro das atenções em vários concelhos: Marinha Grande, Alcobaça, Pombal, Coimbra, Figueira da Foz, Ílhavo, Castanheira de Pera, Penacova, Lousã e Ourém.

Os 10 dias de roadshow assumiram-se uma verdadeira “exposição itinerante” sobre a “Bula do Sol”, o novo recurso informativo lançado este verão pela LPCC. Inspirada no conceito de uma bula médica, que vem com os medicamento, esta campanha convida os portugueses a tratarem o sol com os cuidados que este exige.

