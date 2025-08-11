diario as beiras
“Bula do Sol” apresentada a 6500 crianças no “Verão com Prevenção”

11 de agosto às 10 h55
Cerca de 6500 crianças da região Centro foram abrangidas pelas atividades promovidas no âmbito da campanha “Verão com Prevenção”, do o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).
De 16 de julho a 7 de agosto, a campanha de promoção da exposição solar saudável e do diagnóstico precoce do cancro da pele voltou a colocar esta temática no centro das atenções em vários concelhos: Marinha Grande, Alcobaça, Pombal, Coimbra, Figueira da Foz, Ílhavo, Castanheira de Pera, Penacova, Lousã e Ourém.
Os 10 dias de roadshow assumiram-se uma verdadeira “exposição itinerante” sobre a “Bula do Sol”, o novo recurso informativo lançado este verão pela LPCC. Inspirada no conceito de uma bula médica, que vem com os medicamento, esta campanha convida os portugueses a tratarem o sol com os cuidados que este exige.

