Este ano, além das celebrações religiosas, realizam-se uma exposição e três concertos

O Município da Figueira da Foz associou-se à Paróquia de Buarcos e à Santa Casa da Misericórdia de Buarcos para a “valorização” da Semana Santa, informa nota enviada pela câmara municipal. Esta “é a primeira grande aposta do município na promoção do turismo religioso”, frisa.

“Ciente do carácter diferenciador e características únicas das cerimónias da Semana Santa e da Páscoa em Buarcos, o Município da Figueira da Foz associou-se à Paróquia de Buarcos e à Santa Casa da Misericórdia de Buarcos na sua valorização, consequente projeção do concelho como um destino de turismo religioso de referência, neste período”, destaca a nota.

Buarcos, terra de homens que iam para o mar e de mulheres que ficavam em terra a cuidar da família e da casa e a rezar pelo regresso dos pescadores vivos, é uma comunidade com profundas e ancestrais tradições religiosas.

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