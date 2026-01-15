diario as beiras
opiniao

Bruxelas num manto branco

15 de janeiro de 2026 às 10 h43
0 comentário(s)

Este ano, o Inverno não tem sido o habitual cinzento húmido com chuva. Tem sido branco, gelado… e para muitos inesperado.

Os episódios recentes de neve em Bruxelas têm sido muito mais intensos e frequentes do que nos últimos anos. Os termómetros têm descido na capital até aos 10 graus negativos. E parece que ainda não acabou.

Caminhar pela cidade é o primeiro desafio – a técnica é universal e rapidamente adoptada por todos: passos curtos, pernas ligeiramente afastadas, braços soltos, com mãos fora dos bolsos (para aparar as quedas) e olhar fixo no chão (à procura do pedaço de calçada com menos placas de gelo). Resumidamente, andar como um pato é uma estratégia de sobrevivência.

Os serviços meteorológicos emitiram vários alertas amarelos e laranja devido a estradas escorregadias e risco de gelo. No aeroporto de Bruxelas, também dezenas de voos foram cancelados. Para quem viaja, neve significa filas maiores, atrasos e aquele momento em que o anúncio de remoção de gelo das asas do avião demora ainda mais o voo.

Nas estradas, a combinação de neve e gelo transformou tudo num ringue improvisado. Nestes dias, torna-se quase normal ver carros em passeios, pequenos choques, viaturas a andar em falso ou a deslizar sem leme. Quem conduz aprende depressa que aqui o inverno não perdoa distrações. Por mim, já aprendi a lição há uns anos – em dias de neve não conduzo.

Mas nem tudo é caos. A neve torna tudo mais bonito, como um postal: o branco cobre as árvores, parques e casas. A neve traz um silêncio que a chuva não atinge. É no fundo uma mistura de encanto e inconveniência permanente. É um Janeiro atípico em Bruxelas, onde até o tempo gosta de testar paciência e perícia, lembrando que a Bélgica também sabe ser rigorosa quando quer.

Autoria de:

Catarina Moleiro

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de janeiro

FCTUC reforça-se com três novas licenciaturas
15 de janeiro

Bruxelas num manto branco
15 de janeiro

A lua de Júpiter, Io, não é só um mar de lava!
15 de janeiro

Itecons celebra 20 anos ao serviço da inovação e da competitividade da indústria

opiniao

opiniao
15 de janeiro às 10h43

Bruxelas num manto branco

0 comentário(s)
opiniao
15 de janeiro às 10h41

A lua de Júpiter, Io, não é só um mar de lava!

0 comentário(s)
opiniao
14 de janeiro às 11h04

Ano Novo, Vida Nova 10 decisões que podem salvar vidas

0 comentário(s)