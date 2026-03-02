Académica venceu ontem o U. Santarém por 3-1, num jogo a contar para a quarta jornada da fase de subida da Liga 3.

Os golos da Briosa foram marcados por Marcos Paulo, Beni e Cuba. Eric Ayiah reduziu para a turma de Santarém.

Com este triunfo, a Académica sobe ao segundo lugar com 6 pontos em três jogos disputados (tem um jogo em atraso), enquanto a U. Santarém está na penúltima posição com 3 pontos. Acabando o campeonato em segundo lugar, a Briosa subia de divisão.