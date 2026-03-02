diario as beiras
Desporto

Briosa vence e está em lugar de subida

01 de março de 2026 às 11 h58
0 comentário(s)
Fotografia: FPF

Académica venceu ontem o U. Santarém por 3-1, num jogo a contar para a quarta jornada da fase de subida da Liga 3.

Os golos da Briosa foram marcados por Marcos Paulo, Beni e Cuba. Eric Ayiah reduziu para a turma de Santarém.

Com este triunfo, a Académica sobe ao segundo lugar com 6 pontos em três jogos disputados (tem um jogo em atraso), enquanto a U. Santarém está na penúltima posição com 3 pontos. Acabando o campeonato em segundo lugar, a Briosa subia de divisão.

Autoria de:

Redação Diário As Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de março

Depressão Regina vai afetar Portugal mas sem efeitos significativos - IPMA
01 de março

Empresária Cláudia Azevedo diz que mulheres ainda enfrentam desigualdades no trabalho
01 de março

Helena Teodósio é a nova presidente da distrital de Coimbra do PSD
01 de março

Todos/as à “Mostra”!

Desporto

Desporto
01 de março às 11h58

Briosa vence e está em lugar de subida

0 comentário(s)
Desporto
28 de fevereiro às 14h16

Câmara e OAF reveem contrato do estádio

0 comentário(s)
Desporto
27 de fevereiro às 16h20

Carlos Lopes agradece o “carinho especial” nos 50 anos da primeira medalha de ouro

0 comentário(s)