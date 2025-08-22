Briosa solidária com Bombeiros de Arganil

A Académica de Coimbra/OAF realizou ontem uma visita solidária aos Bombeiros Voluntários de Arganil, no seguimento dos incêndios que, nos últimos dias, assolaram a região e colocaram à prova a coragem e dedicação da corporação.

A delegação academista foi composta por Joaquim Reis, presidente da direção, António Barbosa, treinador, e Leandro Silva, capitão de equipa.

Durante a visita, a Académica entregou uma palete de águas, fornecida pela empresa H2Ope, que se associou a esta homenagem. A delegação ofereceu ainda a bola oficial do jogo Académica-U. Santarém, autografada por todos os jogadores.

Num gesto simbólico e de proximidade, o comandante da corporação, Fernando Gonçalves, aceitou o convite da Briosa e assinou a sua ficha de sócio da Académica.

“Os Bombeiros de Arganil são um exemplo de dedicação, coragem e espírito de missão. Para a Académica, é uma honra poder prestar esta singela homenagem e reforçar os laços com uma instituição que tanto faz pela região e pelo país”, destacou Joaquim Reis.

