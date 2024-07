Bombeiros Voluntários patrulham praias urbanas em bicicleta

Os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) asseguram primeiros socorros e combate inicial a incêndios há 21 anos nas praias urbanas da Figueira da Foz e de Buarcos, percorrendo a marginal, de uma ponta à outra, ao fim de semana.

Este serviço é assegurado na época balnear por duas equipas, cada uma com um par de bombeiros, fazendo o percurso em direções opostas.

Uma equipa transporta meios de primeiros socorros e a outra dispõe de material de combate inicial a fogos.

Na época balnear de 2023, além dos primeiros socorros prestados, as equipas dos BVFF combateram o fogo numa viatura.

Quando a ocorrência exige uma resposta que ultrapassa a capacidade de respostas destas equipas móveis, estas solicitam a intervenção dos meios adequados.

Este ano, pela primeira vez, as equipas dos BVFF que percorrem as praias urbanas têm canal de comunicações aberto com a Autoridade Marítima Nacional, aumentando, desta forma, a capacidade respostas para ocorrências mais graves na zona marítima.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da direção dos BVFF, Lídio Lopes, assinalou que este ano o serviço é “assegurado através da disponibilidade de todos os 90 bombeiros [do corpo ativo] que a apresentem, mediante uma escala de serviço para esta missão voluntária”.

Até ao ano passado, havia “um grupo particularmente disponível; este ano, estão todos disponíveis”, reforçou o dirigente.

Aquele serviço prestado a banhistas e transeuntes é assegurado até ao final da época balnear, tendo como referência o dia 15 de setembro. Lídio Lopes ressalvou, contudo, que, se depois daquela data o tempo continuar a convidar ir a banhos, as equipas manter-se-ão ativas.

