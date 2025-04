Bombeiros falecidos de Vila Nova de Oliveirinha aplaudidos de pé

Foi com emoção, lágrimas e sob um forte aplauso de todo o Centro Cultural de Tábua que os bombeiros Paulo Santos, Sónia Melo e Susana Carvalho, foram ontem distinguidos pela Câmara Municipal de Tábua com a Medalha de Valor e Altruísmo – Grau Ouro, durante a sessão solene de comemoração do feriado municipal.

Os três bombeiros da corporação de Vila Nova de Oliveirinha perderam a vida a 17 de setembro do ano passado enquanto combatiam um incêndio florestal, na freguesia de Midões.

A esposa de Paulo Santos, Estela Melo e a filha, os pais e o marido de Sónia Melo e o marido de Susana Carvalho, Luís Filipe Carvalho, visivelmente abalado, receberam as homenagens a título póstumo.

“Jamais podemos deixar que o concelho de Tábua, a região e o país esqueçam estes verdadeiros heróis que deram a sua própria vida em defesa das populações e exaltaram a nobre causa dos bombeiros. Um profundo obrigado ao Paulo, à Sónia e à Susana”, afirmou o presidente do Município de Tábua, Ricardo Cruz, durante a sua intervenção.

