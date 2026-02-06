Bombeiros e Exército vão assegurar o transporte entre a freguesia da Ereira e a vila de Montemor-o-Velho, devido ao “forte condicionamento à circulação de veículos ligeiros” nos cerca de quatro quilómetros (km) que separam as duas localidades.

Numa informação divulgada hoje, o município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, explicou que a extensão daquele transporte alternativo se deve à subida das águas na Estrada Municipal 601 entre a Ponte de Verride (sobre o canal principal do Mondego) e a Ponte de Alagoas – localizada sobre o leito abandonado, à entrada da sede de concelho –, troço conhecido como ‘reta do campo’.

Esta medida, que entrou em vigor às 07H00, com frequência de meia em meia hora, em contínuo, pretende possibilitar o acesso a Montemor-o-Velho à população residente na União de Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, na margem esquerda do rio Mondego.

