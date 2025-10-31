diario as beiras
Boccia: António Marques homenageado na APCC

31 de outubro às 11 h47
Foi uma vida de metal ao pescoço. São 21 títulos nacionais e mundiais, uma medalha de vice-campeão individual paralímpico (Pequim’ 2008) e seis pódios por equipas (ouro em Seul’1988 e Atenas’2004). Recordes nacionais, europeus e mundiais. Uma vida dedicada à modalidade. “O seu palmarés invejável é o resultado da sua dedicação que orgulha todos aqueles que ao longo desta carreira o acompanharam”, destacou, ontem, na homenagem promovida pela APCC, o presidente da instituição, Carlos Condesso.
Era, até agora, o atleta que há mais anos competia na modalidade. António Marques Oliveira, Oliveirinha, como é conhecido na modalidade, “é motivo de orgulho e júbilo para todos, desde logo pelo facto da sua condição não ter sido impedimento para ser um verdadeiro campeão e um exemplo vivo para todos nós”, acrescentou o dirigente, após o descerramento da placa que atribuiu o nome do atleta ao ginásio da APCC, recentemente remodelado com um novo piso – igual aos que se encontram nos Jogos Paralímpicos.

