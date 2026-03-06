diario as beiras
Coimbra

Bluepharma abre unidade de produção em Coimbra dedicada à terapia génica

06 de março de 2026 às 16 h58
0 comentário(s)
DR

A Bluepharma vai abrir, em Coimbra, uma nova unidade fabril de medicamentos injetáveis complexos ligados à terapia génica, que resulta de uma agenda mobilizadora e aposta crescente na inovação da farmacêutica portuguesa, disse fonte empresarial.

A nova unidade, prevista para começar a funcionar em abril, resulta de um consórcio de dez entidades, liderado pela farmacêutica sediada em São Martinho do Bispo, que reúne, entre outros, a Universidade de Coimbra e várias empresas internacionais.

“A área da terapia génica [que passa pela substituição de um gene defeituoso, que causa doenças, por um gene saudável] é a mais avançada que hoje a ciência disponibiliza a nível mundial, isto sim é o futuro”, disse à agência Lusa o fundador e presidente do conselho de administração da Bluepharma Paulo Barradas Rebelo.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de março

Câmara diz que seria “impensável” alterar rota do 'metrobus' em rua de Coimbra
06 de março

Contrato com a Académica para o Estádio Municipal aprovado por larga maioria
06 de março

Camião derrama camião e leva ao corte da avenida Inês de Castro em Coimbra
06 de março

Mau tempo: Ministro da Agricultura acusa em Montemor-o-Velho banca de privilegiar quem tem menos risco

Coimbra

Coimbra
06 de março às 19h46

Câmara diz que seria “impensável” alterar rota do ‘metrobus’ em rua de Coimbra

0 comentário(s)
CoimbraDesporto
06 de março às 19h37

Contrato com a Académica para o Estádio Municipal aprovado por larga maioria

0 comentário(s)
Coimbra
06 de março às 19h17

Camião derrama camião e leva ao corte da avenida Inês de Castro em Coimbra

0 comentário(s)