A Bluepharma vai abrir, em Coimbra, uma nova unidade fabril de medicamentos injetáveis complexos ligados à terapia génica, que resulta de uma agenda mobilizadora e aposta crescente na inovação da farmacêutica portuguesa, disse fonte empresarial.

A nova unidade, prevista para começar a funcionar em abril, resulta de um consórcio de dez entidades, liderado pela farmacêutica sediada em São Martinho do Bispo, que reúne, entre outros, a Universidade de Coimbra e várias empresas internacionais.

“A área da terapia génica [que passa pela substituição de um gene defeituoso, que causa doenças, por um gene saudável] é a mais avançada que hoje a ciência disponibiliza a nível mundial, isto sim é o futuro”, disse à agência Lusa o fundador e presidente do conselho de administração da Bluepharma Paulo Barradas Rebelo.

