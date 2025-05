Bloco Operatório do Hospital Geral de Coimbra obtêm certificação de qualidade

O bloco operatório do Hospital Geral (Covões) foi o primeiro da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra a obter certificação de qualidade atribuída pela Direção-Geral de Saúde, juntamente com a Unidade de Cirurgia Ambulatório.

“Este reconhecimento resulta do empenho das equipas na implementação de processos eficazes, orientados para a melhoria contínua, a humanização dos cuidados e o cumprimento rigoroso dos requisitos normativos e legais aplicáveis”, frisou o presidente do conselho de administração, em comunicado enviado à agência Lusa.

Para Alexandre Lourenço, esta certificação atribuída por uma entidade externa e independente “representa não só a validação do trabalho desenvolvido, mas também uma oportunidade de valorização e de visibilidade do que de melhor se faz na ULS de Coimbra”.

A certificação de qualidade da Direção-Geral de Saúde reconhece o “compromisso com a excelência, segurança do doente e boas práticas clínicas”.

Teresa Lugarinho Monteiro, diretora do bloco operatório do Hospital Geral e coordenadora da Unidade de Cirurgia de Ambulatório da ULS de Coimbra, considerou que a “certificação é fruto de um trabalho rigoroso, consistente e profundamente colaborativo, que espelha o compromisso contínuo com a excelência clínica e a prestação de cuidados verdadeiramente centrados na pessoa”.

Segundo a especialista, “este reconhecimento renovou e reforçou a motivação da equipa para abraçar os desafios que se aproximam, com a mesma determinação, coesão e foco na melhoria contínua”.

Por seu lado, Maria João Dallot, diretora do Departamento de Qualidade e Melhoria Contínua, destacou o trabalho das equipas envolvidas, que “demonstraram grande dedicação, resiliência e capacidade de adaptação, assumindo o desafio da certificação como uma oportunidade de valorização dos cuidados prestados”.

“Este marco não encerra o caminho, muito pelo contrário, pois manter a certificação exige um compromisso permanente, uma atitude vigilante e a consolidação de práticas sustentáveis e sistematizadas”, salientou.

Para a ULS de Coimbra, a certificação destes dois serviços reforça o seu posicionamento como uma organização de referência, centrada na qualidade dos cuidados prestados e na confiança dos utentes.