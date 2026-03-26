No próximo dia 18 de abril, o Salão Brazil, em Coimbra, será o palco de um dos regressos mais aguardados da música independente portuguesa. A banda “Birds Are Indie”, trio que se tornou um símbolo da resiliência e criatividade da cidade de Coimbra, sobe ao palco para apresentar o seu mais recente trabalho discográfico, “The Stone of Madness”.

Este sétimo álbum de estúdio marca um ponto de viragem e, simultaneamente, de continuidade. Se em 2010 o grupo nasceu entre guitarras acústicas e xilofones num registo “bedroom pop”, o novo disco consolida uma sonoridade mais densa e exploratória.

“The Stone of Madness” funciona como uma peça de espelho de “Ones & Zeros” (2020). Se o anterior olhava para o mundo exterior e as suas distopias, este novo registo mergulha na introspeção, procurando o significado da “pedra” que cada indivíduo carrega interiormente.

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