Biblioteca de Direito será “monumento nacional”

A nova biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que vai nascer na Alta da cidade, será mais um monumento nacional.

A declaração foi proferida pelo reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, na apresentação do projeto arquitetónico, desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira.

“Hoje é um momento histórico. Este edifício, projetado por Siza Vieira, será, não tenho dúvidas, um monumento nacional. Vai ser um edifício incontornável em Coimbra, na região e em Portugal”, afirmou.

A futura biblioteca vai nascer no perímetro do Palácio dos Melos, nas imediações do Paço das Escolas e da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. O edifício vai ter quatro pisos, com arquivo, salas de leitura, salas de tratamento, serviços administrativos, salas técnicas, zonas de acesso público e um depósito de livros e revistas.

