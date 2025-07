Bebé Lavim nasceu no IC6

Os bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital, Ricardo Cerca e Daniel Silva, com o auxílio dos enfermeiros da SIV de Arganil, Andreia e Simão, e o Técnico de Emergência Pré-Hospitalar, Celso, realizaram hoje de manhã o parto do bebé Levim no IC6, na zona de São Pedro de Alva.

“Recebemos o alerta via CODU, pelas 09H45, para a cidade de Oliveira do Hospital. À chegada ao local, fizemos uma primeira avaliação e a mulher de 40 anos já estava com contrações de dois em dois minutos. Acionámos a SIV de Arganil com a qual nos encontrámos na localidade de Vendas de Galizes. Após a avaliação dos enfermeiros da SIV de Arganil, e com a autorização do CODU, iniciamos o transporte em direção à Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra. No entanto, o bebé não quis esperar e acabou por nascer na nossa ambulância no IC6, na zona de São Pedro de Alva”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o bombeiro de 2.ª dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, Ricardo Cerca.

