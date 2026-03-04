diario as beiras
Coimbra

BE diz que nomeação de vereadora para a gestão do ITAP parece ser de “caráter transacional”

04 de março de 2026 às 16 h12
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O Bloco de Esquerda de Coimbra disse hoje, através de um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, que a nomeação da vereadora independente, Maria Lencastre Portugal, para gestora-executiva do ITAP parece ser “política de caráter transacional, com contornos de natureza compensatória”.

A força política repudia veementemente a nomeação, lembrando que “o desajustamento entre o currículo de Maria Lencastre Portugal e o cargo para que agora é nomeada é flagrante”.

Para o Bloco de Esquerda “a falta de clareza sobre os critérios de competência técnica” que conduziram a esta nomeação
levanta “sérias preocupações sobre a transparência desta decisão do Executivo”.

O BE junta-se assim ao PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS-PP e ao PCP nas críticas à nomeação da vereadora Maria Lencastre Portugal pelo atual executivo camarário, liderado por Ana Abrunhosa.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de março

Reorganização de trânsito suprime ligação da rua do Brasil à avenida Urbano Duarte
04 de março

Especialistas discutem terapêuticas de precisão para doenças do miocárdio na Figueira da Foz
04 de março

PCP de Coimbra lamenta morte de militante João Pinto Ângelo
04 de março

BE diz que nomeação de vereadora para a gestão do ITAP parece ser de "caráter transacional"

Coimbra

Coimbra
04 de março às 17h55

Reorganização de trânsito suprime ligação da rua do Brasil à avenida Urbano Duarte

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
04 de março às 16h43

PCP de Coimbra lamenta morte de militante João Pinto Ângelo

0 comentário(s)
Coimbra
04 de março às 16h12

BE diz que nomeação de vereadora para a gestão do ITAP parece ser de “caráter transacional”

0 comentário(s)