O Bloco de Esquerda de Coimbra disse hoje, através de um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, que a nomeação da vereadora independente, Maria Lencastre Portugal, para gestora-executiva do ITAP parece ser “política de caráter transacional, com contornos de natureza compensatória”.

A força política repudia veementemente a nomeação, lembrando que “o desajustamento entre o currículo de Maria Lencastre Portugal e o cargo para que agora é nomeada é flagrante”.

Para o Bloco de Esquerda “a falta de clareza sobre os critérios de competência técnica” que conduziram a esta nomeação

levanta “sérias preocupações sobre a transparência desta decisão do Executivo”.

O BE junta-se assim ao PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS-PP e ao PCP nas críticas à nomeação da vereadora Maria Lencastre Portugal pelo atual executivo camarário, liderado por Ana Abrunhosa.