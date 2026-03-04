BE diz que nomeação de vereadora para a gestão do ITAP parece ser de “caráter transacional”
O Bloco de Esquerda de Coimbra disse hoje, através de um comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, que a nomeação da vereadora independente, Maria Lencastre Portugal, para gestora-executiva do ITAP parece ser “política de caráter transacional, com contornos de natureza compensatória”.
A força política repudia veementemente a nomeação, lembrando que “o desajustamento entre o currículo de Maria Lencastre Portugal e o cargo para que agora é nomeada é flagrante”.
Para o Bloco de Esquerda “a falta de clareza sobre os critérios de competência técnica” que conduziram a esta nomeação
levanta “sérias preocupações sobre a transparência desta decisão do Executivo”.
O BE junta-se assim ao PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS-PP e ao PCP nas críticas à nomeação da vereadora Maria Lencastre Portugal pelo atual executivo camarário, liderado por Ana Abrunhosa.