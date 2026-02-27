diario as beiras
Desporto

Basquetebol: “Jogar em Coimbra é especial

27 de fevereiro de 2026 às 10 h30
0 comentário(s)
DB-Ana Catarina Ferreira

A seleção defronta, esta noite, a Roménia, a partir das 19H00, em partida a contar para a 3.ª jornada do Grupo B da 1.ª Ronda de Qualificação Europeia para o Mundial do Catar 2027.
Portugal é 2.º classificado do grupo neste momento e, em caso de vitória nos encontros de hoje, e da próxima segunda-feira, ambos contra a Roménia – última do grupo – garante deste já a presença na 2.ª Ronda.
Há muito no grupo dos “linces”, o conimbricense Daniel Relvão garante o grupo focado em “matar já” o apuramento para a próxima ronda.
“Eles vêm de duas derrotas e precisam de vencer e nós não podemos relaxar agora. Temos de garantir já para depois relaxar um bocadinho e, na próxima janela, lutar pelos dois primeiros lugares”, destacou, aos jornalistas.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de fevereiro

Ministra do Ambiente diz que canal de rega do Mondego deverá estar pronto a 1 de maio
27 de fevereiro

20 anos do “Dia Litocar” celebrados amanhã com edição especial feita a pensar nos clientes
27 de fevereiro

Unidade da Sonae Arauco em Oliveira do Hospital aumenta a incorporação de madeira reciclada
27 de fevereiro

Latada teve prejuízo de quase 50 mil euros

Desporto

Desporto
27 de fevereiro às 10h30

Basquetebol: “Jogar em Coimbra é especial

0 comentário(s)
Desporto
26 de fevereiro às 09h16

Ginástica: Rítmica do CNM obrigada a treinar em Espinho

0 comentário(s)
Desporto
26 de fevereiro às 08h57

Partida simbólica do Rally de Portugal em Coimbra

0 comentário(s)