A seleção defronta, esta noite, a Roménia, a partir das 19H00, em partida a contar para a 3.ª jornada do Grupo B da 1.ª Ronda de Qualificação Europeia para o Mundial do Catar 2027.

Portugal é 2.º classificado do grupo neste momento e, em caso de vitória nos encontros de hoje, e da próxima segunda-feira, ambos contra a Roménia – última do grupo – garante deste já a presença na 2.ª Ronda.

Há muito no grupo dos “linces”, o conimbricense Daniel Relvão garante o grupo focado em “matar já” o apuramento para a próxima ronda.

“Eles vêm de duas derrotas e precisam de vencer e nós não podemos relaxar agora. Temos de garantir já para depois relaxar um bocadinho e, na próxima janela, lutar pelos dois primeiros lugares”, destacou, aos jornalistas.

