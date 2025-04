Basquetebol: Ginásio vence Sampaense no dérbi

Dérbi intenso e muito disputado, na Figueira da Foz, acabou com a vitória para o Ginásio sobre o Sampaense, por quatro escassos pontos (83-79).

O jogo de sábado, para a 11.ª jornada da 2.ª fase – grupo de manutenção da Proliga, foi sempre de resultado imprevisível, com cada um dos quartos a ter uma equipa a superiorizar-se.

Assim, entrou melhor o Sampaense, que venceu o primeiro parcial por 27-19. Já o segundo pendeu para o Ginásio, por 27-16, chegando o intervalo com os figueirenses a ganhar por três pontos.

Na 2.ª parte, os visitantes voltaram a entrar mais fortes, fazendo um parcial de 21-15 e iniciando o decisivo quarto a vencer por 64-61. Só que a ponta final do Ginásio foi mais forte, com um parcial de 22-15, o suficiente para o triunfo final.

