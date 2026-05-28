Projeto social que promove alojamento gratuito de estudantes em casa de adultos abre nova fase de candidaturas

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Combater o isolamento de pessoas que vivem sozinhas, principalmente mulheres idosas, e ajudar os estudantes deslocados em Coimbra a encontrar alojamento acessível, é o objetivo do programa Intergeracional “Abraço de Gerações” que junta na mesma casa os respetivos interessados. Os estudantes obtêm alojamento gratuito, seguro e integrado num ambiente familiar e dão, em troca, companhia e execução de tarefas.

Até começarem a viver juntos, o processo passa por diversas fases de preparação social e comportamental, sob coordenação da ACERSI – Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel, em parceria com a Associação Académica de Coimbra e Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra e a MEO, plataforma nacional PartilhaCasa/MEO. De acordo com instituição, cuja diretora técnica é Teresa Sousa, neste momento, encontram-se vários processos de candidatura e avaliação em curso.

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