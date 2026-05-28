Coimbra

Projeto social que promove alojamento gratuito de estudantes em casa de adultos abre nova fase de candidaturas

28 de maio de 2026 às 16 h11
Os estudantes obtêm alojamento gratuito, seguro e integrado num ambiente familiar e dão, em troca, companhia e execução de tarefas | Foto: D.R.
António Rosado
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António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Combater o isolamento de pessoas que vivem sozinhas, principalmente mulheres idosas, e ajudar os estudantes deslocados em Coimbra a encontrar alojamento acessível, é o objetivo do programa Intergeracional “Abraço de Gerações” que junta na mesma casa os respetivos interessados. Os estudantes obtêm alojamento gratuito, seguro e integrado num ambiente familiar e dão, em troca, companhia e execução de tarefas.

Até começarem a viver juntos, o processo passa por diversas fases de preparação social e comportamental, sob coordenação da ACERSI – Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel, em parceria com a Associação Académica de Coimbra e Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra e a MEO, plataforma nacional PartilhaCasa/MEO. De acordo com instituição, cuja diretora técnica é Teresa Sousa, neste momento, encontram-se vários processos de candidatura e avaliação em curso.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO As BEIRAS

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