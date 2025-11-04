diario as beiras
Basquetebol: Ginásio vence no dérbi e na Taça

04 de novembro às 10 h20
A 5.ª jornada da Proliga colocou frente a frente, no passado sábado, Ginásio e Sampaense, num dérbi distrital. Levaram a melhor os figueirenses (76-69) num encontro com várias variações de liderança no marcador.

O 1.º período foi bastante “entretido”, com o Ginásio a liderar durante a maior parte do tempo nos primeiros cinco minutos. Foi um “triplo” de Anthony Howell (14-10) que fez “descolar” o Ginásio para uma vantagem que chegou a ser de seis pontos. E foi novamente um “triplo”, agora de Diogo Gonçalves, que fez que o marcador fosse com uma diferença de apenas três pontos ao fim dos primeiros 10 minutos.

O “triplo” relançou o Sampaense na partida para recuperar a liderança (20-22 após 53 segundos no 2.º “quarto”). Tal como no 1.º parcial, o Sampaense dominou até meio mas o Ginásio terminou a vencer por três (34-31) ao intervalo.

Bruno Gonçalves

