Basquetebol: Figueirense Ticha Penicheiro entra no Hall of Fame 2025

A figueirense Ticha Penicheiro acaba de entrar para a história ao tornar-se a primeira atleta portuguesa a fazer parte do FIBA Hall of Fame de 2205 da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA)

Além da atleta lusa, fazem parte da lista nomes como Pau Gasol (Espanha) ou as também mulheres Dawn Staley (Estados Unidos) e Leonor Borrell (Cuba), com a cerimónia a realizar-se no dia 17 de maio, no congresso da FIBA, que se vai realizar no Bahrein.

Depois de ser elegida como candidata, a atleta portuguesa viu agora confirmada a sua presença no corredor da fama do basquetebol feminino internacional, escrevendo mais uma página dourada na história do desporto português.

A atleta, natural da Figueira da Foz, realizou 15 épocas na WNBA, onde quebrou diversos recordes, tendo sido escolhida na segunda posição do draft de 1998. Foi ao serviço dos Sacramento Monarchs que Ticha se sagrou campeã em 2005, e ao longo da sua carreira integrou quatro vezes o All-Star, duas o All-WNBA First Team, foi All-Defensive First Team, e por sete vezes foi líder de assistências no campeonato.

O Hall of Fame da FIBA homenageia jogadores que realizaram contribuições significativas no Basquetebol a nível mundial, e serve como meio de motivação para futuras gerações de atletas e fãs a integrarem a modalidade

Em 2016, foi uma das atletas escolhidas para integrar o lote das vinte melhores atletas da WNBA. O seu recorde de assistências na história da WNBA prolongou-se até 2017, sendo considerada a líder com 1121 assistências concretizadas. Por Portugal, Ticha Penicheiro concretizou uma centena de internacionalizações, 56 delas ao serviço da seleção nacional sénior feminina.

Ticha Penicheiro está também nomeada para o Hall of Fame da NBA, que será anunciado no início de fevereiro, durante o fim de semana do jogo All-Star.