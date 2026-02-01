O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse hoje que a barragem da Aguieira está abaixo da cota de referência e com muita capacidade de retenção de água para mitigar eventuais inundações no baixo Mondego.

Em Coimbra, no final de uma reunião de trabalho com autarcas em que participou o secretário de Estado da Proteção Civil, José Pimenta Machado salientou aos jornalistas que a barragem está com “muito encaixe” para responder a uma semana que se prevê muito difícil em termos de precipitação, segundos as previsões meteorológicas.

“Estamos muito bem preparados para o evento de hoje ao final do dia e que vai ganhar intensidade a partir da madrugada de segunda-feira”, referiu o presidente da APA, salientando que as cotas das barragens da Aguieira e das Fronhas foram descidas para existir “encaixe para amortecer a cheia”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (02/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS