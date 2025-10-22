diario as beiras
Desporto

Bandeira da Ética distingue UC, Académica/OAF e Ginásio Figueirense

22 de outubro às 12 h47
IPDJ-Prémio Departamento distinguiu Universidade de Coimbra

O Auditório do IPDJ em Viseu foi o palco, na tarde de terça-feira, da cerimónia nacional de entrega dos Prémios de Boas Práticas da Bandeira da Ética 2025, promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED).

“A cerimónia reuniu dezenas de entidades desportivas, representantes institucionais, embaixadores da Ética no Desporto e agentes de todo o país, num momento de celebração dos valores que dignificam o desporto: respeito, inclusão, superação e fair play”, revelou a organização.

Na lista de prémios atribuídos, destaque para o “Prémio Departamento”, que distinguiu, na subcategoria “Departamento de Desporto”, a Universidade de Coimbra (DesportoUC). A cerimónia contou também com a entrega das Bandeiras da Ética-Ouro, Prata e Bronze. A Académica/OAF e o Ginásio Figueirense são dois dos seis clubes agraciados com a Bandeira da Ética-Grua Prata.

A cerimónia em Viseu, sublinha o IPDJ, “foi marcada por momentos de grande emoção e orgulho”. Para muitos dos premiados, “o reconhecimento representa não apenas a valorização do trabalho desenvolvido, mas também um incentivo para continuar a promover a ética no desporto, junto de atletas, treinadores, dirigentes e comunidades”, assegura a mesma fonte.

“Celebrámos não apenas projetos e entidades, mas sobretudo pessoas que acreditam que o desporto pode e deve ser um espaço de inclusão, respeito, formação e cidadania”, enalteceu, no encerramento da cerimónia, o presidente do IPDJ, Ricardo Gonçalves.

Autoria de:

Emanuel Pereira

22 de outubro às 12h47

