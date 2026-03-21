A Baixa de Coimbra foi hoje palco de manifestações pela vida e pela habitação.

A “Caminhada pela Vida”, convocada pela Federação Portuguesa pela Vida para as 15H00, tinha como objetivo defender “a promoção da dignidade e respeito pela vida em todas as suas fases, formas e fragilidades, desde o momento da conceção até à morte natural”. A concentração na baixa, apoiada por fações de direita da sociedade, defendia a abolição do aborto e o chumbo da aprovação da Eutanásia.

Uma hora mais tarde, foi a vez da manifestação pela habitação invadir a Baixa de Coimbra, vindo da ponte de Santa Clara. Em Coimbra, além dois coletivos que lançaram a convocatória inicial, Porta Adentro e Porta a Porta, estavam também na organização alguns membros de partidos políticos de esquerda (Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português).

A concentração popular arrancou uma hora mais tarde que o previsto propositadamente, de forma a não se cruzar com a “Caminhada pela Vida”. O movimento defendeu o fim da especulação imobiliária, o fim da transformação excessiva e abusiva de edifícios para fins turísticos.