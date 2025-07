Aventura lusa no mundial sub-19 feminino de basquetebol termina nos ‘quartos’

A aventura da seleção portuguesa de basquetebol sub-19 feminina no Campeonato do Mundo terminou hoje, nos quartos de final, com derrota 68-58 diante da vice-campeã Espanha, em Brno, na República Checa.

Na sua estreia em mundiais da categoria, as lusas deram muito boa réplica frente às rivais ibéricas, três vezes prata mundiais e outras tantas quartas classificadas, uma formação bem mais traquejada na elite internacional, facto decisivo em vários momentos.

Clara Silva, de 1,98 metros, e que joga na Texas Christian University, nos Estados Unidos, foi novamente ‘gigante’ – já tinha sido a melhor marcadora num só jogo neste mundial, com 37 pontos, registo nunca visto desde 1989 -, porém insuficiente para ultrapassar um obstáculo desta qualidade.

Apesar da boa réplica na primeira metade, as lusas inexplicavelmente eclipsaram-se a caminho do intervalo, que atingiram com desvantagem de nove pontos (41-32).

Sempre muito aguerridas, as portuguesas foram-se aproximando novamente no marcador e, com 45-42, falharam o triplo que permitiria empatar, partindo para o quarto decisivo a quatro pontos.

A pressionar as rivais ibéricas (47-45), as pupilas de Agostinho Pinto acabavam por não conseguir voltar à liderança, com a Espanha a fugir sempre que Portugal não encontrava alternativa de ataque que não passasse pela sua maior referência.

Com cinco minutos para jogar, a diferença era de somente cinco pontos 55-50, só que um parcial de 7-0 acabou com as aspirações nacionais a um triunfo histórico, já que as vice-campeãs em título geriram bem os 12 pontos de folga.

Com 23 pontos, sete ressaltos e quatro assistências, Clara Silva foi a melhor lusa, enquanto Somtochkwu-Blessed concluiu com 13 pontos, quatro ressaltos e duas assistências.