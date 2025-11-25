diario as beiras
Avaliação bancária da habitação sobe 17,7% em outubro para 2.025 euros/m2 – INE

25 de novembro às 12 h30
O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 2.025 euros por metro quadrado em outubro, mais 17,7% do que no mesmo mês de 2024, disse hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aumento em termos homólogos (de 17,7%) foi exatamente o mesmo registado em setembro.

Já face ao mês de setembro, o valor mediano de avaliação bancária na habitação em outubro significa mais 30 euros.

A subida mais intensa face a outubro do ano passado verificou-se na Península de Setúbal (26,7%), enquanto o Norte apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,5%), não se tendo verificado qualquer descida em ambas as situações.

Esta análise é feita tendo em conta cerca de 33.900 avaliações bancárias, o que representa uma subida de 2,8% face a setembro e uma descida de 2,9% em termos homólogos.

Agência Lusa

