AveiroRegião Centro
“Autores da Região de Aveiro” em exposição na Biblioteca Municipal de Anadia
DR
A Biblioteca Municipal de Anadia acolhe, até ao dia 29 de novembro, a exposição conjunta “Autores da Região de Aveiro”.
Composta por 11 autores da Região de Aveiro, “esta mostra apresenta um autor por município e dá a conhecer a importância da escrita de cada um dos concelhos”.
Segundo a Câmara Municipal de Anadia, esta exposição surge no âmbito do trabalho desenvolvido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (RBCIRA), criada em 2012, na qual o Município de Anadia é membro coordenador.