A Biblioteca Municipal de Anadia acolhe, até ao dia 29 de novembro, a exposição conjunta “Autores da Região de Aveiro”.

Composta por 11 autores da Região de Aveiro, “esta mostra apresenta um autor por município e dá a conhecer a importância da escrita de cada um dos concelhos”.

Segundo a Câmara Municipal de Anadia, esta exposição surge no âmbito do trabalho desenvolvido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (RBCIRA), criada em 2012, na qual o Município de Anadia é membro coordenador.