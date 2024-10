Automobilismo: Lendas dos ralis aceleram entre o Luso e o Bussaco

A silenciosa e mágica Mata do Bussaco será “invadida”, no último fim de semana do mês, pelo “roncar” de alguns dos icónicos carros e pilotos que fizeram as delícias dos amantes dos ralis nas últimas décadas do século passado.

A 8.ª edição do Rally Legends Luso-Bussaco foi apresentada ontem e promete encher de gente os troços da prova durante os três dias.

“Mais uma vez ultrapassámos os limite de inscritos. Tivemos 123 carros inscritos e, dadas as limitações do Luso, onde centramos tudo, não podemos ultrapassar os 70 veículos”, explicou Diogo Ribeiro, do Clube Luso Clássicos.

O organizador destaca o forte contingente internacional que faz desta prova “mais do que um evento desportivo, também social e culturalmente muito interessante, com estes pilotos a quererem partilhar as suas histórias”.

O orçamento do evento ultrapassa os 130 mil euros, mas a organização prevê um retorno direto “entre os 200 e 220 mil euros para a região”. O evento representa um investimento “de cerca de 78 mil euros” para os três municípios envolvidos: Mealhada, Mortágua e Penacova.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt