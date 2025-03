Autárquicas: Sindicalista António Marçal é o candidato do PS à Câmara da Lousã

O presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) e líder da concelhia socialista, António Marçal, vai ser o candidato do PS à Câmara da Lousã, município que o partido atualmente lidera, afirmou hoje o próprio.

A concelhia do PS da Lousã (distrito de Coimbra) aprovou António Marçal como o candidato a sucessor de Luís Antunes, que está no seu terceiro e último mandato à frente de um município que é governado pelos socialistas de forma ininterrupta desde 1982.

Em declarações à agência Lusa, António Marçal afirmou que a concelhia aprovou o seu nome a 06 de março, com 16 votos a favor, cinco contra, um branco e um nulo.

“Não foi unânime e eu também não gosto de decisões unânimes”, disse.

O presidente do SFJ, de 60 anos, que nasceu e vive na Lousã, é oficial de justiça, tendo sido no passado vereador, deputado municipal, presidente da Junta de Freguesia da Lousã e, posteriormente, da União de Freguesias da Lousã e Vilarinho.

Para António Marçal, há um projeto do PS para a Lousã que tem merecido o apoio dos cidadãos do concelho, considerando que é preciso ter “orgulho por tudo o que foi feito no passado”.

No entanto, considera que o que se exige hoje na administração local é “muito diferente do que o que se exigia há 20, dez ou cinco anos, até porque se espera do poder municipal uma resposta cada vez mais alargada” a novos desafios.

Face a um território com um “núcleo urbano com uma grande dinâmica em termos de população”, mas que depois tem várias aldeias que ainda conseguem fixar população, o candidato do PS acredita que é preciso haver “uma ideia de integralidade dos territórios”.

“O olhar que estes territórios precisam tem várias valências. Não posso descurar a educação, a saúde, a proteção civil ou o desenvolvimento económico. É desta interligação que se consegue que a Lousã seja cada vez mais um lugar onde seja bom viver”, sustentou.

Para António Marçal, a vila da Lousã tem mostrado um “sinal de pujança”, ao atrair novos habitantes, mas é necessário que o concelho não seja visto apenas “como um sítio para dormir ao fim do dia para depois se trabalhar em Coimbra”.

“Mais do que isso, quero que as pessoas vivam efetivamente na Lousã, com uma aposta no emprego que seja capaz de captar a juventude”, afirmou.

Nesse sentido, defende uma visão integrada do desenvolvimento em diálogo com municípios vizinhos e a região, e a aposta na melhoria de infraestruturas, nomeadamente a cobertura de 5G no concelho, na capacidade de atrair novas empresas e em melhores ligações viárias.

Além de António Marçal, são candidatos à Câmara da Lousã Victor Carvalho (PSD), Casimiro Simões (Movimento Independente pela Lousã) e Sérgio Vaz (Chega).