O secretário-geral do PCP viajou hoje de comboio entre o Bombarral e as Caldas da Rainha para denunciar as condições da Linha do Oeste e prometer que, com a CDU, se vai passar da “máquina a vapor” à “alta velocidade”.

“Quem tem esta visão de futuro, esta perspetiva e as propostas que nós temos, as forças mobilizadoras para esse efeito, não só não anda de máquina a vapor, como é de alta velocidade. É o que nós somos: de alta velocidade”, defendeu.

No caso concreto da Linha do Oeste, a CDU defende a eletrificação total da linha – atualmente, as obras de modernização só estão a ser feitas no troço entre Sintra e as Caldas da Rainha, não estando prevista qualquer obra para a parte da linha que liga as Caldas à Figueira da Foz – e a sua ligação à linha de alta velocidade que está a ser construída e que se prevê que tenha uma estação em Leiria.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (03/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS