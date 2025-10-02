diario as beiras
Figueira da Foz

Autárquicas: Raimundo promete no comboio que com CDU se passa da “máquina a vapor” à “alta velocidade”

02 de outubro às 14 h38
Facebook CDU Bombarral

 O secretário-geral do PCP viajou hoje de comboio entre o Bombarral e as Caldas da Rainha para denunciar as condições da Linha do Oeste e prometer que, com a CDU, se vai passar da “máquina a vapor” à “alta velocidade”.

“Quem tem esta visão de futuro, esta perspetiva e as propostas que nós temos, as forças mobilizadoras para esse efeito, não só não anda de máquina a vapor, como é de alta velocidade. É o que nós somos: de alta velocidade”, defendeu.

No caso concreto da Linha do Oeste, a CDU defende a eletrificação total da linha – atualmente, as obras de modernização só estão a ser feitas no troço entre Sintra e as Caldas da Rainha, não estando prevista qualquer obra para a parte da linha que liga as Caldas à Figueira da Foz – e a sua ligação à linha de alta velocidade que está a ser construída e que se prevê que tenha uma estação em Leiria.

Agência Lusa

