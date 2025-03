Autárquicas: Presidente da Câmara de Arganil recandidata-se pelo PSD

O atual presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, vai recandidatar-se, nas próximas eleições autárquicas, a um terceiro mandato pelo PSD, tendo a Comissão Política Nacional já ratificado o seu nome.

Numa nota de imprensa enviada hoje, a Comissão Política de Secção de Arganil do PSD adiantou que a confirmação do nome proposto por esta estrutura “reflete o reconhecimento do trabalho contínuo e da liderança competente e responsável de Luís Paulo Costa nos últimos dois mandatos”.

“Temos um projeto que iniciámos, que está neste momento com um nível de concretização significativo, mas entendemos que ainda há um conjunto de etapas que precisamos cumprir e é com o propósito de concluirmos o programa que desenhámos que me recandidato mais uma vez”, afirmou à Lusa Luís Paulo Costa.

Natural de São Martinho da Cortiça, Luís Paulo Costa, 52 anos, iniciou a sua carreira política como vereador na Câmara Municipal de Arganil, entre 2005 e 2013, assumindo a vice-presidência até 2017, ano em que foi eleito presidente desta autarquia do distrito de Coimbra.

O cabeça de lista do PSD foi reeleito em 2021 e candidata-se agora ao seu último mandato.

Luís Paulo Costa salientou que Arganil é um território de baixa densidade, pelo que os seus objetivos passam por criar condições para “fixar e atrair quadros, preferencialmente qualificados ou de média formação, numa tentativa de estancar aquilo que tem sido um processo de desertificação”.

O candidato exemplificou com alguns projetos estratégicos pensados para dar continuidade ao desenvolvimento económico: a ampliação da Área de Localização Empresarial, indicou, é um passo para a “captação de indústrias no processo de diplomacia económica” para garantir “mais investimento no território, particularmente de capital intensivo, que é aquele que permite também ter recursos mais qualificados”.

A recandidatura pretende também concluir “um conjunto de projetos na área da educação, da reabilitação do parque escolar” e no parque público da habitação, além de um “grande investimento” no serviço de urgência básica de Arganil.

Formado em Contabilidade, Auditoria e Gestão, com várias pós-graduações em áreas como Estudos Comunitários e Contratação Pública, Luís Paulo Santos ocupa ainda cargos em várias associações e organismos, incluindo a Direção da associação Floresta da Serra do Açor (FSA) e a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, onde é vice-presidente.

De acordo com os Censos de 2021, o concelho de Arganil tem cerca de 11 mil residentes.

A Federação Distrital de Coimbra dos socialistas já anunciou que o seu cabeça de lista no concelho de Arganil é o empresário Rui Silva, que já liderou a autarquia em dois mandatos consecutivos.

Nas últimas eleições autárquicas, o PSD elegeu cinco vereadores e o PS dois.

As autárquicas deste ano deverão realizar-se no final de setembro ou início de outubro.