Autárquicas: Luís Madaleno concorre à presidência da Câmara de Tábua pelo Chega

O técnico superior de higiene e segurança no trabalho Luís Madaleno é o candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal de Tábua, que promete trabalhar para melhorar as condições de vida de todos os habitantes do concelho.

“Candidato-me para trabalhar em prol das pessoas. Quero tentar mudar algumas coisas para melhor e, assim, dar melhor qualidade de vida às pessoas”, evidenciou.

Em declarações à agência Lusa, o candidato de 46 anos explicou que, para tal, é preciso que o saneamento chegue a todo o concelho, bem como a iluminação pública e os serviços de saúde.

“É preciso prestar um serviço justo, imparcial, procurando ser eficiente sem gastos exagerados. Também é necessário promover a proximidade entre o município e os munícipes, envolvendo as pessoas na tomada de decisões, ouvindo as suas opiniões e as suas preocupações”, apontou.

Caso seja eleito, Luís Madaleno pretende assegurar a proteção dos recursos naturais locais e a sustentabilidade do território.

“Moramos num território essencialmente rural e seria importante valorizar a floresta, os recursos de água, as pequenas economias, as tradições locais, os produtos locais. Atrair investimento valorizando todas as atividades económicas, nomeadamente o setor primário”, concretizou.

O técnico superior de higiene e segurança elegeu três áreas de intervenção prioritária, nomeadamente a questão do ambiente e a resolução de necessidades básicas; a saúde e o acesso aos cuidados básicos; e a reabilitação do edificado.

“Devemos garantir que há médicos de família, que há cuidados básicos de saúde para os cidadãos e promover a saúde oral. Também é preciso criar um gabinete de apoio técnico psicoterapêutico ao munícipe e sensibilizar as pessoas para os problemas de saúde mental”, referiu.

Sobre o edificado existente, seja do Estado ou de particulares, “deve promover-se a sua requalificação”.

“No que diz respeito aos particulares, é preciso procurar saber junto dos proprietários se têm a intenção ou não de requalificar o património, para não cair em ruína”, acrescentou.

O candidato do Chega defendeu ainda que este município do distrito de Coimbra deve apoiar financeiramente as famílias que tenham dificuldades comprovadas e que precisem de realizar intervenções de conservação nas suas casas, nomeadamente nas fachadas, nos telhados ou em pequenas obras que lhes proporcionem qualidade de vida.

“Deveria haver um gabinete de apoio técnico no município para este efeito”, concluiu.

Para além de Luís Madaleno, concorre à liderança da autarquia de Tábua, pelo PS, o atual presidente Ricardo Cruz, que anunciou a sua recandidatura há cerca de um mês.

Em 2021, Ricardo Cruz foi eleito presidente da Câmara de Tábua pelo PS com 52,49% dos votos, enquanto a coligação do PSD com o CDS-PP contabilizou 42,25% e a CDU 1,91% dos votos.

O executivo da Câmara de Tábua é formado por quatro eleitos do PS e três do PSD/CDS-PP.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro.