Autárquicas: José Manuel Pureza é o candidato do Bloco de Esquerda em Coimbra

O antigo líder parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da República e professor universitário José Manuel Pureza vai ser o candidato do partido à presidência da Câmara de Coimbra.

A Assembleia Concelhia do Bloco de Esquerda (BE) aprovou na noite de quarta-feira o nome de José Manuel Pureza para ser o cabeça de lista à Câmara de Coimbra, nas eleições autárquicas que vão decorrer este ano, revelou a comissão coordenadora de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Professor universitário, José Manuel Pureza foi deputado eleito por Coimbra em três legislaturas, tendo sido líder parlamentar do Bloco e vice-presidente da Assembleia da República.

José Manuel Pureza aceitou o desafio por ser “daqueles que pensam que é muito necessário contribuir para tirar Coimbra e o seu concelho de um marasmo que decorre de décadas acumuladas de rotativismo ao centro”.

“É preciso haver quem protagonize um projeto, um programa, que vá no sentido de ultrapassar esta apagada e vil tristeza em que Coimbra foi colocada”, disse Pureza, em declarações à agência Lusa.

Em abril, o BE irá organizar um fórum público para “aprender, ouvir e dialogar”, no sentido de construir um “programa ambicioso para mudar mesmo Coimbra”, afirmou José Manuel Pureza, salientando que o partido quer incluir na candidatura independentes que olham para o concelho e não gostam do que veem e sentem “até alguma revolta por aquilo que existe”.

Sobre Coimbra, José Manuel Pureza socorre-se do “FMI”, de José Mário Branco, em que o músico fala do rio em São Pedro de Moel, em Leiria, que acaba em plena praia, a dez metros do mar em maré cheia, mas que nunca consegue desaguar.

“O que acontece em Coimbra é exatamente isso. Há esta consciência de que quem aqui vive, quem aqui quer viver, está diante de um concelho que tem todas as condições para ser uma cidade europeia de qualidade extraordinária, mas que desperdiça recursos, energia e capacidade de transformação e mantém-se numa situação de descaracterização, de perda de identidade, de uma comunidade muito desmotivada”, disse.

Estas serão as primeiras autárquicas que o BE concorre em Coimbra desde 2009 (em que foi a quarta força mais votada), tendo apoiado nas últimas três eleições o movimento Cidadãos por Coimbra (CpC), que se tem mostrado disponível para integrar uma candidatura liderada pelo PS.

Para José Manuel Pureza, que esteve na fundação do CpC, a decisão de uma candidatura própria do BE é “perfeitamente natural”, afirmando que o movimento de cidadãos mantém “uma valia muito grande”, com capacidade de reflexão crítica sobre a cidade, mas que perdeu capacidade como força eleitoral.

“Mais, é sabido que a direção do movimento entendeu associar-se, de alguma maneira, à candidatura do Partido Socialista, da professora Ana Abrunhosa [que ainda não confirmou que será candidata], com a qual nós não concordamos e, portanto, temos a responsabilidade de apresentar a Coimbra uma proposta que seja de mudança a sério”, afirmou.