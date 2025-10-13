diario as beiras
2025 autárquicasCoimbra

Autárquicas: Chega elege pela primeira vez vereadora em Coimbra depois de “um caminho muito suado”

13 de outubro às 13 h08
DR

A candidata do Chega à presidência da Câmara de Coimbra, Maria Lencastre Portugal, assegurou no domingo a eleição como vereadora, depois de “um caminho muito suado” para convencer o eleitorado de que irá “trabalhar para o concelho todo”.

“Foi um caminho das pedras, um caminho suado. Vinha com o rótulo colado de um partido que gostam de rotular, mas acho que consegui passar a ideia de que estou cá para as pessoas, que não há xenofobias, nem racismo e que estou cá para trabalhar”.



Autoria de:

Agência Lusa

