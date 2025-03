Autárquicas: CDU candidata deputada municipal Daniela Pinto em Soure

A atual deputada municipal e professora do ensino básico Daniela Pinto, de 45 anos, é a candidata da CDU à Câmara Municipal de Soure, no distrito de Coimbra, anunciou hoje aquela estrutura partidária.

A candidata da Coligação Democrática Unitária – PCP/PEV (CDU) é professora de inglês no 1.º ciclo do ensino básico e delegada sindical do Sindicato de Professores da Região Centro, afeto à Fenprof (Federação Nacional de Professores).

Recentemente autora do livro infantil “A menina que sonhava ir à escola”, que “reflete sobre a importância da escola na formação integral das pessoas”, Daniela Pinto é militante do PCP e pretende, com a sua candidatura camarária, “dar continuidade ao seu trabalho e inverter a situação de contínuo decréscimo populacional do concelho, defendendo uma estratégia de desenvolvimento que passe pela criação de novos empregos”.

Enquanto deputada municipal, a candidata “tem procurado dar voz aos problemas dos munícipes e abordado problemas relacionados com o urbanismo, ambiente e educação”, adianta a nota da CDU hoje enviada à agência Lusa.

Daniela Pinto assumiu ainda “um papel de relevo na defesa dos direitos dos animais”, tendo, segundo a CDU, “contribuído para que haja uma maior sensibilidade relativamente a este tema, com a aprovação do programa CED (captura esterilização e devolução) para gatos”.

Outros objetivos da candidatura passam por medidas que visem a construção de habitação a preços acessíveis às famílias, por melhores acessibilidades e pela existência de uma rede de transportes concelhios.

Nas próximas eleições autárquicas, a CDU pretende recuperar o mandato na vereação que alcançou em 2013 e 2017, mas que veio a perder no último escrutínio de 2021.

Nas últimas eleições, o PS venceu com maioria absoluta em Soure, com 45,04% dos votos (quatro mandatos), enquanto o PSD obteve três mandatos no executivo municipal (37,54%).

Para além da CDU, as eleições autárquicas deste ano em Soure contam já com dois anunciados regressos: o economista João Gouveia, de 65 anos, ex-presidente do município eleito pelo PSD em 1993, 1997 e 2001, e duas pelo PS, em 2005 e 2009, será o candidato socialista, e o social-democrata Carlos Páscoa, gestor de empresas de 63 anos, que integrou por duas vezes o executivo municipal como vereador, lidera a candidatura do PSD.

Da área do PS, mas protagonizando uma candidatura independente (o movimento Soure – O novo ciclo) apresenta-se Rui Fernandes, arquiteto de 48 anos, que se desfiliou do partido após a nova comissão política concelhia socialista, eleita em setembro de 2024, ter indigitado João Gouveia como candidato.

Rui Fernandes, quadro superior do município há mais de 20 anos, é o atual chefe de gabinete do presidente Mário Nunes, que cumpre o terceiro e último mandato.