Coimbra: Autarquia pede estudo sobre edifícios que vão ser para habitação coletiva

A construção de habitação coletiva nas ruas Câmara Pestana e Padre António Vieira deu ontem mais um passo.

O executivo municipal adquiriu os serviços da empresa Teixeira Duarte – Engenharia e Construções para realizarem um “Estudo Geotécnico dos Edifícios de Habitação Coletiva”. Este estudo, que foi assinado no passado dia 8 de fevereiro, terá que ser elaborado nos próximos 60 dias e vai custar à autarquia mais de 25 mil euros.

Este estudo envolve dois edifícios que vão dar a Coimbra perto de 40 fogos habitacionais a preço controlado.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 11/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS