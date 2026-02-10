diario as beiras
Autarca de Pinhel é a nova presidente do Conselho Regional da CCDR Centro

10 de fevereiro de 2026 às 18 h58
A presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Daniela Capelo, vai presidir o Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro nos próximos quatro anos, informou hoje este organismo.

Daniela Capelo sucede a Paulo Fernandes, ex-presidente da Câmara Municipal do Fundão (distrito de Castelo Branco) e atual líder da Estrutura de Missão “Reconstrução da região Centro do País”.

A nova Comissão Permanente do Conselho Regional da CCDR Centro tem agora Daniela Campelo como presidente; Luciano Ribeiro (presidente da Câmara Municipal de Seia) e António Jorge Franco (presidente da Câmara Municipal da Mealhada) como vice-presidentes; e Joaquim Amaral (presidente da Câmara Municipal de Nelas) Ana Paula Duarte (reitora da Universidade da Beira Interior, Carlos Rabadão (presidente do Instituto Politécnico de Leiria) e José Manuel Couto (presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Centro) como vogais.

