Autarca de Arganil pede ao Governo medidas para fixação da população

Aproveitando a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, na inauguração, ontem, da 41.ª FICABEIRA-Feira Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra e Feira do Mont’Alto 2024, certame que decorre até ao próximo domingo, no Sub-Paço, em Arganil, Luís Paulo Costa apelou para que sejam implementadas políticas que “incentivem a atração e a fixação de população”, nos territórios de baixa densidade.

Sublinhando que “é preciso que o Governo implemente medidas que permitam cumprir a coesão territorial”, o presidente da Câmara de Arganil questionou “que país é este, onde há concelhos com autoestradas umas ao lado das outras e capitais de distrito sem ligação entre si por autoestrada, como é o caso da ligação Coimbra-Viseu?”.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS