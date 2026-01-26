A presidente da Câmara de Coimbra congratulou-se hoje com o anúncio de compromissos “altamente impactantes para Coimbra” e a região Centro, nomeadamente a duplicação integral e requalificação do IP3 e A13/IC3, bem como o lançamento do concurso da Alta Velocidade.

“Trata-se de um momento histórico! Pela primeira vez em décadas, três grandes eixos estruturantes de mobilidade avançam em simultâneo, com Coimbra no centro das decisões”, sublinhou Ana Abrunhosa.

No período antes da ordem do dia da reunião do executivo municipal, que decorreu esta tarde, a autarca eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) aludiu à Resolução de Conselho de Ministros 5/2026, que “aprova o traçado para a duplicação integral e a requalificação do IP3 e A13/IC3 e determina a adoção das ações subsequentes pela Infraestruturas de Portugal” e ao lançamento do concurso da Alta Velocidade.

