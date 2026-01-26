diario as beiras
Coimbra

Autarca aplaude anúncio de eixos de mobilidade “altamente impactantes” para Coimbra

26 de janeiro de 2026 às 17 h45
0 comentário(s)
DR

A presidente da Câmara de Coimbra congratulou-se hoje com o anúncio de compromissos “altamente impactantes para Coimbra” e a região Centro, nomeadamente a duplicação integral e requalificação do IP3 e A13/IC3, bem como o lançamento do concurso da Alta Velocidade.

“Trata-se de um momento histórico! Pela primeira vez em décadas, três grandes eixos estruturantes de mobilidade avançam em simultâneo, com Coimbra no centro das decisões”, sublinhou Ana Abrunhosa.

No período antes da ordem do dia da reunião do executivo municipal, que decorreu esta tarde, a autarca eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) aludiu à Resolução de Conselho de Ministros 5/2026, que “aprova o traçado para a duplicação integral e a requalificação do IP3 e A13/IC3 e determina a adoção das ações subsequentes pela Infraestruturas de Portugal” e ao lançamento do concurso da Alta Velocidade.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (27/0172026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de janeiro

Colisão faz um ferido ligeiro em Mouronho (Tábua)
26 de janeiro

Estado do mar impede rebocadores de auxiliarem cargueiro à deriva na Figueira da Foz
26 de janeiro

Autarca aplaude anúncio de eixos de mobilidade “altamente impactantes” para Coimbra
26 de janeiro

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para risco de cheias

Coimbra

Coimbra
26 de janeiro às 17h45

Autarca aplaude anúncio de eixos de mobilidade “altamente impactantes” para Coimbra

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
26 de janeiro às 17h43

Proteção Civil da Região de Coimbra alerta para risco de cheias

0 comentário(s)
Coimbra
26 de janeiro às 17h09

Câmara de Coimbra aprova proposta para melhoria da rede de transportes públicos

0 comentário(s)