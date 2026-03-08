diario as beiras
Coimbra

Atropelamento e fuga esta manhã na Avenida Fernando Namora em Coimbra

08 de março de 2026 às 11 h25
DR

Um condutor atropelou, esta manhã, na Avenida Fernando Namora, uma mulher de 48 anos e de seguida colocou-se em fuga, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o oficial de serviço do Comando de Coimbra da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O acidente deu-se pelas 07H55 de hoje e a comunicação foi feita para a PSP pelas 07H56.

Segundo a mesma fonte, do acidente resultou um ferido, aparentemente grave, do sexo feminino com 48 anos que foi transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

No local, estiveram várias valências da PSP a efetuar as devidas diligências.

Daniel Filipe Pereira

