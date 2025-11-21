diario as beiras
Viseu

Atropelamento com empilhador provoca uma vítima mortal em Sátão

21 de novembro às 18 h24
Um homem de 37 anos morreu hoje em Sátão na sequência de um atropelamento com um empilhador, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários locais.

“Um empilhador a fazer uma manobra, junto a uma obra, atropelou um homem de 37 anos. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM” (Instituto Nacional de Emergência Médica), adiantou Carlos Sousa.

O comandante disse ainda que a vítima mortal não é residente da localidade de Pedrosas – onde ocorreu o acidente -, no concelho de Sátão, distrito de Viseu.

No local estiveram 10 operacionais apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Sátão, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e INEM.

O alerta foi dado pelas 15:33, segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

