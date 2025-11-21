Um homem de 37 anos morreu hoje em Sátão na sequência de um atropelamento com um empilhador, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários locais.

“Um empilhador a fazer uma manobra, junto a uma obra, atropelou um homem de 37 anos. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM” (Instituto Nacional de Emergência Médica), adiantou Carlos Sousa.

O comandante disse ainda que a vítima mortal não é residente da localidade de Pedrosas – onde ocorreu o acidente -, no concelho de Sátão, distrito de Viseu.

No local estiveram 10 operacionais apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Sátão, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e INEM.

O alerta foi dado pelas 15:33, segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.