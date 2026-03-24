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Figueira da Foz

Atraso na execução do ‘bypass’ de sedimentos da Figueira da Foz motiva pergunta do Livre ao Governo

24 de março de 2026 às 12 h52
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O partido Livre questionou o Governo sobre o atraso na execução do ‘bypass’ de sedimentos na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, considerado fundamental para combater a erosão na linha de costa marítima.

Numa pergunta efetuada através da Assembleia da República, os deputados do Livre questionaram a ministra do Ambiente e da Energia sobre o ponto de situação do projeto, cuja intervenção estrutural é “considerada essencial para travar a erosão costeira a sul do porto [da Figueira da Foz] e proteger as praias da Cova-Gala, Leirosa e Cabedelo”.

“A erosão costeira nesta zona constitui um problema estrutural com décadas de existência e impactos significativos na segurança de pessoas e bens, bem como na sustentabilidade ambiental e económica do território”, sublinhou o Livre, num comunicado enviado à agência Lusa.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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