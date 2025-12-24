diario as beiras
Desporto

Atletismo: S. Silvestre da Praia da Tocha tem 1300 inscritos

24 de dezembro de 2025 às 10 h19
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

A 4.ª edição da corrida São Silvestre da Praia da Tocha promete um final de tarde agitado e colorido na vila do concelho de Cantanhede.

A edição de 2025 promete ser especial. Para além da prova principal de 10 km, homologada pela World Athletics, a competição está integrada no Campeonato Distrital de Estrada da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC). Outra novidade é a realização em horário noturno (início às 18H00), sendo disputada no sentido Tocha-Praia da Tocha.

Para além da prova principal, o evento organizado pelo Atletismo Clube da Tocha (ACT), com o apoio da Junta de Freguesia (JF) da Tocha, da Associação de Moradores da Praia da Tocha e do Município de Cantanhede, conta, também, com uma caminhada de 8 km.

“Acreditávamos que a prova poderia alcançar grandes números. É um dos maiores eventos desportivos do concelho de Cantanhede”, assegurou, durante a apresentação da prova, o presidente do Atletismo Clube da Tocha, Daniel Batata.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (24/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de dezembro

Aumento do número de infeções respiratórias leva ULS de Coimbra a ativar nível 2 do plano de contingência
24 de dezembro

Presidenciais: Cotrim considera “absolutamente lamentável” que haja urgências fechadas na época festiva
24 de dezembro

Sete mortos e 240 condutores detidos na operação de Natal e Ano Novo
24 de dezembro

Carta a alguém responsável pelos presentes de Natal

Desporto

Desporto
24 de dezembro às 10h19

Atletismo: S. Silvestre da Praia da Tocha tem 1300 inscritos

0 comentário(s)
Desporto
23 de dezembro às 10h09

Atletismo: Samuel Amaro saltou para o recorde

0 comentário(s)
Desporto
22 de dezembro às 09h58

Liga 3: Beni Christmas!

0 comentário(s)