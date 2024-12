Atletismo: Nuno Tavares regressa com vitória no trail da escarpiada

O atleta da AR Casaense/Escola de Atletismo de Coimbra, Nuno Tavares, sagrou-se no último sábado vencedor da prova de trail longo do Trail da Escarpiada, a terceira do Circuito Distrital de Trail Longo da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra.

Com as 600 inscrições esgotadas, a 4.ª edição do Trail da Escarpiada, promovida pela ARCD Venda da Luísa, prometeu novidades e não defraudou as expectativas, com trilhos novos e em perfeitas condições a fazerem as delícias dos praticantes no Casmilo, concelho de Condeixa-a-Nova.

Mas o Trail da Escarpiada teve tanto de belo como de duro e, na prova “rainha”, de 31km com 1.500 metros de desnível positivo acumulado, sobressaiu o regressado Nuno Tavares (EA Coimbra) que terminou a sua primeira prova do circuito 2024/2025 com uma vitória esclarecedora em 2:53:24 horas, com quase nove minutos de vantagem para a dupla perseguidora do Atletismo Clube da Tocha, Tiago Duarte e Paulo Neves.

