Atleta da ADFP sagra-se vice-campeão no Europeu ISKA em Malta

O atleta Daniel Paiva, da Escola Kickboxing ADFP, conquistou o 2.º lugar no Campeonato da Europa ISKA 2025, realizado em Malta, tornando-se vice-campeão europeu na categoria K1 -80kg.

Em quatro combates de elevado nível, Daniel conquistou três vitórias contra adversários da Inglaterra, Roménia e Malta. A final, disputada entre dois portugueses, foi renhida, com o atleta mirandense a garantir lugar de destaque no pódio.

Para além do resultado desportivo, o atleta destacou a evolução que sentiu ao longo da prova, valorizando a experiência como um marco importante na sua carreira.

Daniel Paiva agradeceu à Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, ao mestre Nuno Domingues, a toda a equipa da Escola Kickboxing ADFP, bem como aos profissionais que o acompanharam na preparação física e nutricional.

Também a Fundação ADFP e a Escola de Kickboxing ADFP agradecem aos patrocinadores e apoiantes que tornaram possível a participação nesta importante competição internacional.

A Escola Kickboxing ADFP pretende alargar o número de atletas. Os treinos decorrem às segundas, quartas e sextas, às 20H15, com inscrições para geral@adfp.pt, ou 239 530 150.